В Кремле открыто об этом говорят

Россия в очередной раз отрицает свои преступные действия в других странах

В частности, Кремль отрицает любое участие российских силовых структур в подавлении акций протеста в Беларуси. При этом он заявил, что Россия готова прислать силовиков, если потребуется.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА "Новости".

По его словам, сейчас ситуация в Беларуси находится под контролем белорусских властей, поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы отправлять резервные подразделения, сформированные в России. Песков отмечает, что силовиков из РФ отправят в Беларусь только когда будет "дестабилизация ситуации".

"Сейчас об отправке в Беларусь резерва силовых структур России речи не идет. Президент России Владимир Путин подчеркивал: это станет возможным только в том случае, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что ситуация в стране находится под контролем и сейчас смысла говорить об этом нет", - заявил Песков.

Также ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков намекнул на то, что РФ может поделиться опытом по изменению Конституции с Беларусью. Поводом для таких заявлений стали слова Лукашенко о подготовке новой Конституции.

«Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования», – прозвучало на брифинге Пескова.

Напомним, протест из Беларуси перебросился на Киев, кадры с места.

Как сообщала Politeka, ситуация в Беларуси накалилась, новая "ДНР" вырисовывается с подачи Лукашенко.

Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.