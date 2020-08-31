Россия в очередной раз отрицает свои преступные действия в других странах
В частности, Кремль отрицает любое участие российских силовых структур в подавлении акций протеста в Беларуси. При этом он заявил, что Россия готова прислать силовиков, если потребуется.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА "Новости".
По его словам, сейчас ситуация в Беларуси находится под контролем белорусских властей, поэтому нет никакой необходимости в том, чтобы отправлять резервные подразделения, сформированные в России. Песков отмечает, что силовиков из РФ отправят в Беларусь только когда будет "дестабилизация ситуации".
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"Сейчас об отправке в Беларусь резерва силовых структур России речи не идет. Президент России Владимир Путин подчеркивал: это станет возможным только в том случае, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что ситуация в стране находится под контролем и сейчас смысла говорить об этом нет", - заявил Песков.
Также ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков намекнул на то, что РФ может поделиться опытом по изменению Конституции с Беларусью. Поводом для таких заявлений стали слова Лукашенко о подготовке новой Конституции.
«Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более, что свежий опыт, достаточно богатый и экспертный, о чем говорят результаты голосования», – прозвучало на брифинге Пескова.
Напомним, протест из Беларуси перебросился на Киев, кадры с места.
Как сообщала Politeka, ситуация в Беларуси накалилась, новая "ДНР" вырисовывается с подачи Лукашенко.
Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.