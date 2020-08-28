Президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув порцією нових загроз у бік Литви та Польщі

Правда, цього разу приводом стали не війська НАТО, про які політик заявляв раніше, а санкції, про посилення яких заговорили в цих країнах у світлі останніх подій в Білорусі, передає "БелТА".

Так, Литва внесла Лукашенка і ще понад 100 осіб до уточненого списку осіб, щодо яких Вільнюс має намір застосувати санкції.

Він пообіцяв свою відповідь на такий крок іноземних держав. Причому у виразах Лукашенко традиційно не соромився. Ці слова прозвучали на зустрічі глави держави з робітниками ТОВ "Савушкін-Орша".

"Вони зажралися і забули, що таке Білорусь. І думали, що нас можна нагнути, танками полякати, ракетами ... подивимося, хто ще кого полякає. Ми їм покажемо, що таке санкції", – заявив він.

Президент Білорусі повідомив, що Польща і Литва через республіку баражирували в Китай і Росію, проте тепер їм доведеться літати через Балтику або Чорне море, щоб торгувати з РФ.

"А щодо санкційної продукції – нехай навіть не мріють. Ми їм покажемо, що таке санкції", — розійшовся Лукашенко, маючи на увазі ті товари, на які свого часу ввела ембарго Росія.

Він заявив, що доручив уряду підготувати пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви.

"Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30 відсотків литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажрались. Тому поставимо на місце", – не церемонився Лукашенко, додавши, що Білорусь вже була під санкціями.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко замінив співробітників державної телерадіокомпанії, які вийшли на протести, пропагандистами з Росії. За словами звільнених працівників, в Мінську приземлилися два літаки з новим штатом.

Ми також писали про те, що Росія вирішила пробачити Білорусі борг у мільярд доларів. Лукашенко вже заявив, що ці гроші підуть на зміцнення національної валюти.

Нагадаємо, у Білорусі хочуть позбавити російську мову статусу державної.

Як писала Politeka, звірства білоруських омонівців зняли на відео.

Також Politeka писала, що Лукашенко заговорив про загрозу анексії.