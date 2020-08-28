Президент Беларуси Александр Лукашенко разразился порцией новых угроз в сторону Литвы и Польши

Правда, в этот раз поводом стали не войска НАТО, о которых политик заявлял ранее, а санкции, об ужесточении которых заговорили в этих странах в свете последних событий в Беларуси, передает «БелТА».

Так, Литва внесла Лукашенко и еще более 100 человек в уточненный список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции.

Он пообещал свой ответ на такой шаг иностранных государств. Причем в выражениях Лукашенко традиционно не стеснялся. Эти слова прозвучали на встрече главы государства с рабочими ООО «Савушкин-Орша».

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», – заявил он.

Президент Беларуси сообщил, что Польша и Литва через республику барражировали в Китай и Россию, однако теперь им придется летать через Балтику или Черное море, чтобы торговать с РФ.

«А по санкционной продукции – пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — разошелся Лукашенко, имея в виду те товары, на которые в свое время ввела эмбарго Россия.

Он заявил, что поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы.

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30 процентов литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – не церемонился Лукашенко, добавив, что Беларусь уже была под санкциями.

Ранее мы также писали о том, что Лукашенко заменил сотрудников государственной телерадиокомпании, которые вышли на протесты, пропагандистами из России. По словам уволенных работников, в Минске приземлились два самолета с новым штатом.

Мы также писали о том, что Россия решила простить Беларуси долг в миллиард долларов. Лукашенко уже заявил, что эти деньги пойдут на укрепление национальной валюты.

Напомним, в Беларуси хотят лишить русский язык статуса государственного.

Как писала Politeka, зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.

Также Politeka писала, что Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.