В Кремле нашли способ привязать к себе Беларусь и мотивировать президента Александра Лукашенко быть еще более сговорчивым в вопросах, важных для Путина

Как стало известно, российский и беларусский президенты договорились о рефинансировании долга в миллиард долларов. Об этом сообщили ряд СМИ обоих государств со ссылкой на заявление Лукашенко во время совещания в Минске, передает Politeka.net.

По его словам, уже вскоре между правительствами двух стран состоятся переговоры, а деньги, которые теперь не нужно будет возвращать России, Беларусь оставит себе. Лукашенко подчеркнул, что это станет хорошим стимулом для укрепления национальной валюты.

Кроме того, Лукашенко надеется, что белорусский рубль укрепится через экспортные поставки, которые сейчас неплохо пошли через Китай и Россию.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Беларуси Александр Лукашенко несколько раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. В частности, после одной из таких бесед глава Беларуси заявил о том, что Россия готова помочь утихомирить протестующих, предоставив свои войска.

В Кремле заявили, что есть определенные договоренности, согласно которым РФ действительно может ввести войска в Беларусь, но только в том случае, если будет внешняя угроза для самой России.

Мы также писали о том, что российский социолог и блогер Игорь Эйдман озвучил мнение, что Кремль может специально подставлять Лукашенко, против которого восстал собственный народ.

«Это выгодно только Путину. В Беларуси нужен подвешенный, слабый Лукашенко и неспособная на решительные действия оппозиция, чтобы обе стороны нуждались в его поддержке и зависели от его благосклонности, чтобы в республике усиливался хаос», - объяснил блогер.

Эйдман подчеркнул, что РФ ослабляет Беларусь, чтобы облегчить ее захват.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что в Беларуси воспитательница детсада наказала 3-летнего ребенка из-за Лукашенко.