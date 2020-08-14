Російські військові понесли серйозні втрати на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на блогера "Фашика Донецького".

Посилаючись на власні джерала, блогер повідомив, в окупований бойовиками Новоазовськ було доставлено вісім трупів російських військових, яких готують до евакуації в РФ.

"Причина смерті - вибух, наїхали на міну, у вантажівці. Місце щасливого випадку - в районі населеного пункту Самсонове", - повідомив блогер.

Також є інсайдерська інформація про те, що загиблі на Донбасі російські військові - це "іхтамнєти", а точніше військовослужбовці 382-го окремого батальйону морської піхоти РФ.

Слід зазначити, що у ранковому зведенні штаб ООС повідомив, що 13 серпня у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один з біців ЗСУ загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено у Дніпро до лікарні ім. Мечникова, де йому надається необхідна допомога. Боєць ЗСУ отримав чисельні осколкові поранення, термічні опіки, переломи пальців рук і ніг. Наразі лікарі оцінюють його стан як вкрай важкий.

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