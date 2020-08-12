На Донбасі зникають річки і висихають ставки

Як передає Politeka.net, про це повідомив блогер Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі.

На кадрах видно, що колись повноводна річка Вільхівка, де купалися діти і місцеві жителі ловили рибу перетворилася на звичайну калюжку.

Причиною зникнення водойми Казанський назвав дії окупантів.

"Екологічна катастрофа на Донбасі. Через варварського закриття шахт зникають річки і висихають ставки", - повідомив він у підписі до знімків.

Варто відзначити, що не менш погана ситуація склалася і в окупованому Криму.

Жителі Криму нарікають на те, що окупанти не поспішають вирішувати питання із забезпеченням півострова водою.

У мережі з'явився скрін розповіді мешканки сільської місцевості в Криму, де та розповідає про гостру нестачу води.

"Головна проблема з водою не вирішується ніяк, скоро нічим буде танки і літаки від ковіда мити. Заради чого кримчани повинні відмовлятися від благ цивілізації, які Україна люб'язно надавала до 2014 року через Північно-Кримський канал?» ,- пише кримчанка. Зазначимо, що літо 2020 року вже стало найбільш посушливим для півострова за останні 200 років. Згідно з прогнозами, влітку очікуються низькі рівні води у водосховищах і річках. Також цей прогноз стосується не тільки Криму, а й Севастополя. Крім того, вчені говорять про малу зволоженості грунту. Влітку це може призвести до посухи.

Нагадавши, українці масово тікають з окупованого Криму, сотні людей застрягли на кордоні.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.