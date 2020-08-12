На Донбассе исчезают реки и высыхают пруды

Как передает Politeka.net, об этом сообщил блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети.

На кадрах видно, что когда-то полноводная река Ольховка, где купались дети и местные жители ловили рыбу превратилась в обычную лужицу.

Причиной исчезновения водоема Казанский назвал действия оккупантов.

"Экологическая катастрофа на Донбассе. Из-за варварского закрытия шахт исчезают реки и высыхают пруды", - сообщил он в подписи к снимкам.

Стоит отметить, что не менее плохая ситуация сложилась и в оккупированном Крыму.

Жители Крыма сетуют на то, что оккупанты не спешат решать вопрос с обеспечением полуострова водой.

В сети появился скрин рассказа жительницы сельской местности в Крыму, где та рассказывает об острой нехватке воды.

«Главная проблема с водой не решается никак, скоро нечем будет танки и самолеты от ковида мыть. Ради чего крымчане должны отказываться от благ цивилизации, которые Украина любезно предоставляла до 2014 года через Северо-Крымский канал?», – пишет крымчанка. Отметим, что лето 2020 года уже стало самым засушливым для полуострова за последние 200 лет. Согласно прогнозам, летом ожидаются низкие уровни воды в водохранилищах и реках. Также этот прогноз касается не только Крыма, но и Севастополя. Кроме того, ученые говорят о малой увлажненности почвы. Летом это может привести к засухе.

Напомним, украинцы массово бегут из оккупированного Крыма, сотни человек застряли на границе.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.