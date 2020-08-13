Якщо на Донбасі почнеться активна фаза війни, у склад бойовиків можуть повернутись ті, хто брав участь у бойових діях проти ЗСУ від самого початку російської агресії

Як передає Politeka, таку думку висловив український військовий, колишній начальник штабу ДУК "Правий сектор" і УДА Валерій Воронов з позивним "Вольф" в інтерв'ю "Цензор.нет".

Як відомо, зараз в "ДНР" активно просувається інформація про повернення до бандформувань "добровольців" перших хвиль, що, ймовірно, є скоріше пропагандою, ніж правдою. Втім, ватажок батальйону "Восток" Олександр Ходаковський пообіцяв, що у разі загострення конфлікту на Донбасі він нібито може зібрати близько 8 тисяч бойовиків.

Коментуючи цю інформацію, "Вольф" зазначив, що якщо мова йде про тих, хто пройшов саме "Восток", то ця цифра не може бути реальною.

"Але з усіх взагалі – реальна (цифра, - ред.). Якщо почнеться активна фаза, там є механізми, які дозволять зігнати їх (бойовиків, - ред.). Є, звісно, частина ідейних, які повернуться самі", - зазначив Воронов.

Однак, за його словвами, для 90% людей, які беруть участь у бойових діях на боці самопроголошених республік, значним фактором є певні можливості – грабувати, мати відчуття відсутності покарання, задовольняти свої комплекси меншовартості.

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