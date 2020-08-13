Если на Донбассе начнется активная фаза войны, в состав боевиков могут вернуться те, кто принимал участие в боевых действиях против ВСУ с самого начала российской агрессии

Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский военный, бывший начальник штаба ДУК "Правый сектор" и УДА Валерий Воронов с позывным "Вольф" в интервью "Цензор.нет".

Как известно, сейчас в "ДНР" активно продвигается информация о возвращении в бандформирования "добровольцев" первых волн, что, вероятно, является скорее пропагандой, чем правдой. Впрочем, главарь батальона "Восток" Александр Ходаковский пообещал, что в случае обострения конфликта на Донбассе он якобы может собрать около 8 тысяч боевиков.

Комментируя эту информацию, "Вольф" отметил, что если речь идет о тех, кто прошел именно "Восток", то эта цифра не может быть реальной.

"Но из всех вообще – реальная (цифра, - ред.). Если начнется активная фаза, там есть механизмы, которые позволят согнать их (боевиков - ред.). Есть, конечно, часть идейных, которые вернутся сами", - отметил Воронов.

Однако, по его словвами, для 90% людей, которые принимают участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик, значительным фактором являются определенные возможности – грабить, иметь чувство отсутствия наказания, удовлетворять свои комплексы неполноценности.

Напомним, "Кадыровцы" и другие, или Кто воюет в Украине на стороне боевиков "ЛДНР".

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