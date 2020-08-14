Российские военные понесли серьезные потери на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блогера "Фашика Донецкого".

Ссылаясь на собственные источники, блогер сообщил, в оккупированный боевиками Новоазовск было доставлено восемь трупов российских военных, которых котовят к эвакуации в РФ.

"Причина смерти - взрыв, наехали на мину, в грузовике. Место счастливого случая - в районе населенного пункта Самсоново", - сообщил блогер.

Также есть инсайдерская информация о том, что погибшие на Донбассе российские военные - это "ихтамнеты", а точнее военнослужащие 382-го отдельного батальона морской пехоты РФ.

Следует отметить, что в утренней сводке штаб ООС сообщил, что 13 августа в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из бойцов ВСУ погиб, другой – получил ранение. Раненый воин оперативно доставлен в Днепр в больницу им. Мечникова, где ему оказывается необходимая помощь. Боец ВСУ получил многочисленные осколочные ранения, термические ожоги, переломы пальцев рук и ног. Сейчас врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Напомним, "Кадыровцы" и другие, или Кто воюет в Украине на стороне боевиков "ЛДНР".

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