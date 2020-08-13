В окупованому Криму троє чоловіків кавказької національності побили туриста
Інцидент стався на пляжі готелю «Ялта Інтурист», а відео бійки опублікували в YouTube.
Як видно на кадрах, троє рослих молодих людей атакують четвертого, б'ють його ногами і кулаками. Жертва нападу намагається відбитися, проте сили виявилися нерівними. В кінці він ще кілька разів отримав ногою від одного з кавказців.
Що стало причиною бійки, не повідомляється, проте, за словами автора публікації, в руках у одного з хуліганів було видно пістолет. Поліція затримала їх, проте того ж дня відпустила.
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"Кавказці-нові господарі Криму з пістолетом", – йдеться у підписі до відео.
Обережно, на записі присутня ненормативна лексика!
"Хотіли в РФ отримали. І це тільки квіточки", "Руський мир", "Вся Росія так. Кавказці в Масквабаді (і не тільки) мають росіян, а росіяни на весь світ пишаються своєю величчю", "це стартовий пістолет. Для жителів Криму. Для швидкого старту з півострова. Після того, як підвезуть колодки низького старту, прозвучить постріл... Це не чорний гумор - я попереджав ще в 2014 році про їх повзучу експансію на півострів. Співчуваю, але Росія вже досить сьорбнула цього з 2000 р.", "Ахмат-Сила!!! нова реальність кримчан", "традиційно, троє на одного. Для підстраховки ще й ствол, тобто сциклива тварина підозрює, що щось може піти не так (їх адже всього троє), і дістає ствол", - обурюються в коментарях.
Раніше ми писали про те, що жителі півострова вже прямим текстом просять не приїжджати росіян, оскільки "Крим не гумовий".
Нагадаємо, Муждабаєв пояснив, чому Росія з легкістю анексувала Крим.
Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.
Також писала Politeka, що ветеран АТО попередив про наслідки подачі води на півострів.