Крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев назвал роковую ошибку Украины

По его мнению, украинские власти, в частности экс-президент Виктор Ющенко, не смогли очистить политическую элиту от пророссийских элементов, что стало причиной вторжения Кремля в 2014 году.

Об этом он рассказал 2017 года в комментарии "Обозревателю".

"Нужно было еще тогда пресечь сепаратистские настроения и разобраться с пророссийской коллаборационистской элитой. Это привело к тому, к чему привело. Съезд в Северодонецке – это конкретная дата, но проблема была шире", - отметил Муждабаев.

По его словам, на момент аннексии Крыма и вторжения на Донбасс там был полный паралич местной власти.

"На Донбассе и в Крыму не было таких уж массовых протестов против Украины. Пока не пришли российские танки. Если бы политическая элита на тот момент была проукраинской, а ее должен был выстроить Ющенко, то Россия бы даже не сунулась. Она рассчитывала на предательство в Украине. И ее карта сыграла", - подытожил Муждабаев.

Также ранее сообщалось, что Айдер Муждабаев указал на грандиозный пролет президента РФ Владимира Путина в Крыму и описал тактику Кремля в Крыму.

По его словам, Россия в оккупированном ею Крыму хочет подавить сопротивление крымских татар, но получает обратный эффект, поскольку они имеют огромный опыт мирного протеста против самого страшного тоталитарного режима.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина - развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.