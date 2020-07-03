Українці більше не плекають ілюзій по відношенню до росіян і війни на Донбассе

Таку думку в інтерв'ю Саші Сотнику висловив відомий журналіст Айдер Муждабаєв. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Він упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки, ймовірність початку великої війни зберігається і навіть посилюється.

«Холопи повинні обрати свого пана царем, а далі він буде робити все, що завгодно. Я думаю, що він готовий до великої війни з Україною і я думаю, що зупинити цю велику по всьому фронту війну можуть тільки американські протитанкові і протикорабельні системи і системи ППО, які в України є, і Америка нову партію прислала. Будемо знищувати російські танки. Ну а що робити? Їх сюди ніхто не кликав», – зазначив він.

Україна, з точки зору журналіста, – найбільш імовірна ціль агресії РФ, оскільки країни Балтії далеко, а Казахстан і Білорусь демонструють лояльність.

Проте він вважає, що якщо Путін сунеться з війною в Україну, це стане початком його кінця.

«Українська армія не програє росіянам на своїй землі. Питання тільки в ступені готовності решти світу йому чинити опір. От і все. Що ти думаєш, він би половину України не захопив чи всю? Так, захопив би, звичайно. Просто вони зустріли опір і все».

Він також не виключає і той момент, що Москва не відмовилася від своїх планів по розгойдуванню України зсередини.

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