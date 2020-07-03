Украинцы больше не питают иллюзий по отношении к россиянам и войне на Донбассе

Такое мнение в интервью Саше Сотнику высказал известный журналист Айдер Муждабаев. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Он уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки, вероятность начала большой войны сохраняется и даже усиливается.

«Холопы должны избрать своего барина царем, а дальше он будет делать все, что угодно. Я думаю, что он готов к большой войне с Украиной и я думаю, что остановить эту большую по всему фронту войну могут только американские противотанковые и противокорабельные системы и системы ПВО, которые у Украины есть, и Америка новую партию прислала. Будем уничтожать русские танки. Ну а что делать? Их сюда никто не звал», – отметил он.

Украина, с точки зрения журналиста, – наиболее вероятная цель агрессии РФ, поскольку страны Балтии далеко, а Казахстан и Беларусь демонстрируют лояльность.

Однако он считает, что если Путин сунется с войной в Украину, это станет началом его конца.

«Украинская армия не проиграет русским на своей земле. Вопрос только в степени готовности остального мира ему сопротивляться. Вот и все. Что ты думаешь, он бы половину Украины не захватил либо всю? Да, захватил бы, конечно. Просто они встретили сопротивление и все».

Он также не исключает и тот момент, что Москва не отказалась от своих планов по раскачиванию Украины изнутри.

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