Украинцы больше не питают иллюзий по отношении к россиянам и войне на Донбассе
Такое мнение в интервью Саше Сотнику высказал известный журналист Айдер Муждабаев. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Он уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки, вероятность начала большой войны сохраняется и даже усиливается.
«Холопы должны избрать своего барина царем, а дальше он будет делать все, что угодно. Я думаю, что он готов к большой войне с Украиной и я думаю, что остановить эту большую по всему фронту войну могут только американские противотанковые и противокорабельные системы и системы ПВО, которые у Украины есть, и Америка новую партию прислала. Будем уничтожать русские танки. Ну а что делать? Их сюда никто не звал», – отметил он.
Необычная дочь Ефремова поразила откровением о драме в семье: "Сидишь в шкафу и молишься"
Русская Кардашьян показала формы в платье с «бездонным» декольте: «Можно потеряться»
Седокова сняла белье и показала, чем соблазняет молодого любовника: "Богиня"
Нацбанк замораживает зарплаты на счетах украинцев: кто под ударом и как не потерять деньги
Украина, с точки зрения журналиста, – наиболее вероятная цель агрессии РФ, поскольку страны Балтии далеко, а Казахстан и Беларусь демонстрируют лояльность.
Однако он считает, что если Путин сунется с войной в Украину, это станет началом его конца.
«Украинская армия не проиграет русским на своей земле. Вопрос только в степени готовности остального мира ему сопротивляться. Вот и все. Что ты думаешь, он бы половину Украины не захватил либо всю? Да, захватил бы, конечно. Просто они встретили сопротивление и все».
Он также не исключает и тот момент, что Москва не отказалась от своих планов по раскачиванию Украины изнутри.
Напомним, Путин посягнул на Беларусь, стали известны скандальные детали: "Изъявили желание..."
Как сообщала Politeka, "Держим оружие наготове": Путин подписал опасный для Украины указ, в ВСУ забили тревогу
Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.