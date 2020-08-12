​Ветеран АТО Алексей Петров считает, что о воде для Крыма уже договорились

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что Украина может возобновить водоснабжения Крыма в случае "гуманитарной катастрофы" на полуострове.

На своем канале в Youtube ветеран АТО Алексей Петров заподозрил, что тема "возобновления воды" снова была поднята с конкретной целью, передает Диалог.ua.

"Манипуляции причинами, почему мы должны подать воду в Крым, честно говоря, меня напрягают. У меня такое ощущения, что они давно обо всем договорились. Теперь только ищут формулировки, готовят информационную почву для того, чтобы это сделать в соответствии с договоренностями", - высказал мнение Петров.

Возможную подачу воды в Крым ветеран АТО назвал "предательством национальных интересов Украины". А также он заподозрил украинскую власть в помощи оккупационным войскам.

"Подача воды в Крым - это помощь оккупационным войскам. И про деоккупацию (возвращение) Крыма сразу же можно забыть", - высказал уверенность ветеран АТО. Он уточнил, что данным решением Украина только укрепит оккупационный режим на своем полуострове.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз затронул тему поставок воды в Крым и назвал условия, при которых она пойдет на полуостров.

Однако премьер не пояснил, как можно будет контролировать, кому именно будет подаваться вода. И не рассказал о тех методах, которыми будут поставлять воду в случае гуманитарной катастрофы.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.