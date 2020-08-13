В оккупированном Крыму трое мужчин кавказской национальности побили туриста

Инцидент произошел на пляже гостиницы «Ялта Интурист», а видео драки опубликовали в YouTube.

Как видно на кадрах, трое рослых молодых людей атакуют четвертого, бьют его ногами и кулаками. Жертва нападения пытается отбиться, однако силы оказались неравными. В конце он еще несколько раз получил ногой от одного из кавказцев.

Что стало причиной драки, не сообщается, однако, по словам автора публикации, в руках у одного из хулиганов был виден пистолет. Полиция задержала их, однако в тот же день отпустила.

«Кавказцы – новые хозяева Крыма с пистолетом», – говорится в подписи к видео.

Осторожно, на записи присутствует ненормативная лексика!

«Хотели в РФ получили. И это только цветочки», «Русский мир», «Вся Россия так. Кавказцы в Масквабаде (и не только) имеют русских, а русские на весь мир гордятся своим величием», «Это стартовый пистолет. Для жителей Крыма. Для быстрого старта с полуострова. После того, как подвезут колодки низкого старта, прозвучит выстрел... Это не черный юмор - я предупреждал еще в 2014 году об их ползучей экспансии на полуостров. Сочувствую, но Россия уже достаточно хлебнула этого с 2000 г.», «Ахмат-Сила!!! новая реальность крымчан», «традиционно, трое на одного. Для подстраховки еще и ствол, т.е. сцыкливое животное подозревает, что что-то может пойти не так (их ведь всего трое), и достает ствол», – негодуют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что жители полуострова уже прямым текстом просят не приезжать россиян, поскольку «Крым не резиновый».

Напомним, Муждабаев объяснил, почему Россия с легкостью аннексировала Крым.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также писала Politeka, что ветеран АТО предупредил о последствиях подачи воды на полуостров.