Журналісти Telegram-каналу "Пул Першого", що знімають зустрічі президента Білорусі Олександра Лукашенка відповіли на спірну репліку телеведучого з Росії Володимира Соловйова

Про це інформує Politeka з посиланням на відео, розміщене Telegram-каналі " український діалог."

Повідомляється, що Соловйов в одному з випусків свого блогу на YouTube-каналі заявив, що канал "Пул першого" – "кишенькова структура" екс-президента Петра Порошенка.





"Коли" Пул першого", а це не що-небудь, а" кишенькова структура "Петра Порошенка, з радістю пише:" Лукашенко з радістю дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону..."–- сказав Соловйов.

Білоруські журналісти у відповідь на це не змовчали.

"Він просто гнізда попутав. Або для Білорусі розчохлив український сценарій. Хоч прізвища міняйте", - відреагували вони.

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Politeka писала, що російські ток-шоу і програми, де пропагандисти обговорюють скандал з арештом найманців ПВК «Вагнер» під Мінськом, активно знімають з ефіру в Білорусі. Зокрема, мова йде про ток-шоу «60 хвилин», яке веде скандальна Ольга Скабєєва, і програму «Вечір з Володимиром Соловйовим».

Замість цього в ефір пустили повтор програми Скабєєвої про суд над актором Михайлом Єфремовим, який влаштував смертельну ДТП. Найцікавіше, що старе шоу йшло під плашкою»прямий ефір".

Пропагандист Володимир Соловйов розповів, як автономія Донбасу допоможе Росії захопити всю Україну. Він розкрив плани агресора, коментуючи підписання "формули Штайнмаєра".

Російський телеведучий впевнений, що РФ швидко скористається ситуацією. За його словами, "проект " Новоросія"не закінчився, а тільки починається". Для його реалізації Росія вимагає виконання "формули Штайнмаєра", адже так можна розвалити Україну.

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