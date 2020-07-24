Россия будет осваивать Луну вместе с Китаем

Об этом в эфире Соловьев LIVE заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает Politeka.

"Недавно мы с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем – Россия и Китай", – сообщил он.

Новость об этом нашла живой отклик в соцсетях. Комментаторы пишут, что это заявление – очередное хвастовство российского чиновника. Общий тон комментариев, в основном, насмешливый и язвительный.

Так, пользователь Леонид Хегай задает логичный вопрос: "А у китайцев спросили?"

Сергей Орлов злорадствует, намекая на экспансию Китая в российской Сибири.

"Сибирь уже "освоили" совместно", – иронизирует он.

"В пропорции "один рябчик, один конь", – насмехается пользователь latiniano.

Еvgenitarasov77 предполагает, что скорее всего, в грядущем освоении Луны Россия будет отвечать только за поставки туалетной бумаги на китайские и американские лунные базы.

"На китайской ракете и российском батуте", – пишет Диссидент.

Сергей убежден, что "самостоятельно рЫгозин уже ничего не может".

"Звучит красиво. Но для России это практически бессмысленно. В отсутствие своей промышленности это "освоение" ради освоения. А вот для Китая да. Вытянут остатки технологий, что-то в процессе присвоят - и привет семье!", – выразил свою точку зрения Osip.

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