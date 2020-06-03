После триумфального запуска компанией Илона Маска SpaceX пилотируемого космического корабля Crew Dragon в сети активно обсуждается вклад Украины в это событие

Речь идет об уроженце Житомира Алексее Пахунове, старшем разработчике программного обеспечения в группе Flight Software, SpaceX. В свое время он создал ПО для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, а недавно опроверг свое участие в создании ПО для «Дракона».

Тем не менее украинцы гордятся успехами земляка, а его фото не сходят с ленты Фейсбука. Однако украинский политолог и соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко не видит повода для радости, поскольку наша страна к успеху Алексея не имеет особого отношения.

«Это как гордиться, что Игорь Сикорский когда-то был киевлянином, а потом в США достиг невероятных успехов. А «Мрия» до сих пор взлетает из Гостомеля. И слава Богу, что без последствий. Дурачье не понимает, что Украина не имеет никакого отношения к успеху парню из Житомира. Наоборот, парень из Житомира оказался в команде Маска, потому что в Украине Илона Маска ободрали бы, как церковную мышь (хотя, как мы знаем, в Госрезерве мыши недавно пожировали на 800 млн. гривен)», – пишет Романенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отмечает, что в Украине никогда в жизни владелец SpaceX не добился бы такого грандиозного успеха.

«У нас он вызвал бы заслуженное презрение, поскольку своим существованием был бы вызовом, постоянно доказывая, что они бараны, преклоняющиеся перед разными «авторитетами». И сила этих авторитетов такова, что десятилетие за десятилетием детям с айфонами в школах будут вбивать в голову коломийки в качестве критерия образованности (вместе с какими-то историями неудачников вроде Чипки и прочих придурков из классической украинской литературы), чем позволить на уроках изложить свои мысли, а не пересказ кондовых рецензий дебилковатих митців из Минобразования», – не подбирает выражений автор.

Он отмечает, что Маск – это «можно», могу», «быть», в то время как украинское общество транслирует посылы «невозможно», «нельзя», «так в Европе» и т.п., и не имеет тяги к риску и экспериментам.

«Потому Маск склепал ракету и компанию с капитализацией в десятки миллиардов долларов, а украинское КБ «Южное» продает чертежи советской ракеты за 300 тыс баксов немцам», – подчеркивает Романенко.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск раскритиковал россиян за то, что они до сих пор запускают в космос корабль "Союз", разработанный еще в 50-ые годы прошлого века. По его словам, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев "переворачивается в могиле".

Напомним, в «Роскосмосе» положили глаз на корабль Маска, батуты не помогли.

Как сообщала Politeka, Илон Маск раскрыл тайну космоса: «где искать инопланетян».

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