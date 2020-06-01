После успешного запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon имя Илона Маска не сходит со страниц мировой прессы, а в России тем временем переобулись на ходу

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко заявил, что российские космонавты могут в будущем начать летать на МКС на кораблях Crew Dragon и Starliner, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Однако еще в 2014 году чиновник грозился американцам, что в случае введения санкций против России США «будут батутом доставлять своих космонавтов на Международную космическую станцию».

Как известно, с 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась сугубо с помощью российских кораблей «Союз». Кроме того, американцы платили около 90 миллионов долларов одно место в кабине корабля, в то время, как у Маска эта цифра на 40 миллионов меньше.

Контракт между Россией и Америкой истекает в октябре текущего года.

Илон Маск после своего триумфа тонко потроллил Рогозина, не забыв ему обидной шутки. На совместной пресс-конференции с директором американского космического агентства NASA Джеймсом Брайденстайном вечером в субботу, 30 мая, отвечая на вопрос о реакции России на успешный запуск Crew Dragon, Брайденстайн заявил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его заявление с поздравлениями NASA и SpaceX. «Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них», - пояснил Брайденстайн. «Батут работает», - сострил после этого Маск и рассмеялся.

В сети самоуверенность Рогозина уже поддалась насмешкам и шквалу критики.

«В принципе, так даже удобнее. Никто не вспомнит про "Восточный" и его можно будет сдать на металл», – отмечается в блоге «Усы Пескова».

Комментарии под публикацией – соответствующие:

«А что, им уже предложили? 😁поскольку Маск до сих пор помнит слова глупого Рогозина, ляпнувшего про батуты, от него можно ожидать только дикого троллинга. А учитывая, как развивают космическую программу Индия, Китай, Япония - России скоро в космосе не будет», «И налепить наклейки "трофей" и "можем повторить"», «Он уже прошел пять стадий принятия? Ещё вчера они заявляли, что полёт – постановка», «А почему не на батуте?», «Мочь, они конечно могут. Но никто их и близко к ним подпустит», «ну у Маска летать определённо дешевле будет, а бюджет под проекты будет тот же или даже больше. Пили - не хочу!», «В принципе, Рогозин может забрать батуты у Илона Маска, они ему не пригодились».

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