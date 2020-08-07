Журналисты Telegram-канала "Пул Первого", снимающие встречи президента Беларуси Александра Лукашенко ответили на спорную реплику телеведущего из России Владимира Соловьева

Об этом информирует Politeka со ссылкой на видео, размещенное Telegram-канале "Украинский Диалог."

Сообщается, что Соловьев в одном из выпусков своего блога на YouTube-канале заявил, что канал "Пул Первого" – "карманная структура" экс-президента Петра Порошенко.

"Когда "Пул Первого", а это не что-нибудь, а "карманная структура" Петра Порошенко, с радостью пишет: "Лукашенко с радостью дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону...", – сказал Соловьев.

Белорусские журналисты в ответ на это не смолчали.

"Он просто гнезда попутал. Или для Беларуси расчехлил украинский сценарий. Хоть фамилии меняйте", – отреагировали они.

Видео здесь

Politeka писала, что российские ток-шоу и программы, где пропагандисты обсуждают скандал с арестом наемников ЧВК «Вагнер» под Минском, активно снимают с эфира в Беларуси. В частности, речь идет о ток-шоу «60 минут», которое ведет скандальная Ольга Скабеева, и программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Вместо этого в эфир пустили повтор программы Скабеевой о суде над актером Михаилом Ефремовым, устроившем смертельное ДТП. Самое интересное, что старое шоу шло под плашкой «прямой эфир».

Пропагандист Владимир Соловьев рассказал, как автономия Донбасса поможет России захватить всю Украину. Он раскрыл планы агрессора, комментируя подписание «формулы Штайнмайера».

Российский телеведущий уверен, что РФ быстро воспользуется ситуацией. По его словам, "проект "Новоросия" не закончился, а только начинается". Для его реализации Россия требует выполнения «формулы Штайнмайера», ведь так можно развалить Украину.

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