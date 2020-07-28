Протесты в Хабаровске не принесут должного результата, поскольку люди митингуют под "неправильными" лозунгами

Об этом в своем блоге для Обозревателя заявил украинский блогер Аnti-colorados, передает Politeka.

По его мнению единственный лозунг, который реально смог бы изменить ситуацию, – это выход региона из состава России.

"Вот это и будет означать "Россия уходи" и "Путина в отставку" для данного конкретного региона", – убежден Аnti-colorados.

Блогер считает, что если бы в Хабаровском крае появился бы такой лозунг, всё остальное выстроилось бы логической цепочкой.

Автор предлагает россиянам обратить внимание на федеративное устройство их страны и действовать в соответствии с Конституцией РФ, которую тоже можно использовать для достижения этой цели.

"Берем за образец "крымский референдум" и делаем всё по образу и подобию. И пускай Москва попробует спеть песню про сепаратизм, сразу ее Крымом по харе", – советует Аnti-colorados.

Politeka писала, что митинги в российском Хабаровске будут иметь потенциал только в одном случае. Своим мнением поделился российский оппозиционный политик Юрий Медовар.

"Нужно учесть, что в Хабаровске – другой народ. На Дальний Восток отправляли в ссылку, там нормальные люди. Там мужики, это не московская интеллигенция, которая бросается пластиковыми стаканчиками. Там мужики серьезные. Мужик сказал – мужик сделал. Они будут стоять. И не дай Бог, если их начнут разгонять. Это плохо кончится", - заявил Медовар.

Украинцы пытаются отделить Хабаровск от РФ, организовав там "майдан". Такое мнение озвучил пропагандист Владимир Соловьев.

По его мнению, украинские активисты развернули в Хабаровске акцию - призывают к отделению края.

"Это целая информационная кампания. Активисты продвигают идею о принадлежности Хабаровска Украине. Требуют провести референдум и отделить регион от России. Распространяют украинскую карту, где территория Хабаровского края отмечена как «Зеленый Клин»", - считает Соловьев.

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