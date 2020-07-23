В России в срочном порядке хотят принять закон, который призывы к отчуждению территорий приравняет к экстремизму

Об этом в своем блоге на Укринформ пишет российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, передает Politeka.

По словам эксперта, караться подобные призывы будут тюремными сроками до 10 лет.

Гозман спрашивает, какие именно территории имеет ввиду российская власть.

"Не слышал я, чтобы Рязанскую область кто-нибудь предлагал передать Буркина-Фасо. А вот призывы отдать, наконец, хотя бы два острова Курильской гряды Японии, получив в обмен столько, сколько всему Дальнему Востоку и не снилось, слышал неоднократно", – иронизирует политик.

Однако главное, по его мнению, конечно же, не Курилы, а аннексированный Крым.

"Хотя восторги по поводу Крыма поутихли, большинство по-прежнему считает, что Крым российский. Но они и в этом не уверены, они и здесь страхуются. Или это про новые, пока еще не присоединенные территории – Осетия, Абхазия, Приднестровье или даже Беларусь? Между прочим, в Эстонии и Латвии тоже есть, кого освобождать — не проверить ли НАТО на прочность?", – спрашивает Гозман.

Оппозиционер считает, что действия российской власти в этом вопросе похожи на подпирание бревном покосившегося забора.

"Не в том дело, что это не ремонт, а так, курам на смех. А в том, что даже самый никудышный хозяин подпирает забор не просто так, а когда видит, что он может упасть", – подытожил Леонид Гозман.

Politeka сообщала, что за годы аннексии Крыма жители полуострова разделились на несколько групп. Об этом пишет публицист Павел Казарин.

Указывая на то, что достоверной социологии по вполне понятным причинам быть не может, телеведущий предполагает, что можно говорить о разделении крымчае на три основные группы. Первая группа, по словам Казарина – это те люди, которые в 2014 году радостно восприняли оппупацию Крыма.

"За прошедшее время они успели сжечь все мосты. Всё, что им доступно, – рефлексии на уровне "царь замечательный, а бояре не очень", – заявил эксперт.

Для повышения рейтинга президент РФ Владимир Путин может пойти на настоящую войну. Такое мнение в 2019 году в своем блоге на Обозревателе озвучил президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман. По словам аналитика, рейтинг Путина на самом деле падает, падает и доверие. А это – очень серьезный симптом, с которым ему необходимо что-то делать.

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