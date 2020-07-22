Российская писательница Людмила Улицкая высказалась о президенте РФ Владимире Путине

По ее мнению, российскому президенту Владимиру Путину придется отвечать за многое, потому просто так уйти со своего поста он не сможет.

Такое мнение она озвучила 2018 года в программе "Синдеева" на телеканале "Дождь".

Отвечая на вопрос ведущей, кто для нее Путин – вождь, тиран или правитель, Улицкая сказала:

"Вы знаете, я думаю, что сегодня более всего он трагическая фигура. Потому что это человек, у которого нет обратного пути. Он не может никуда уйти. У каждого из нас есть определенная свобода действия. Я могу работать, могу не работать. Вы тоже, если вам захочется, уйдете с работы и пойдете чулки вязать. Это человек, который уйти не может. Он не может уйти, потому что его разорвут на части его друзья сегодняшние, потому что, вообще-то говоря, есть и Гаагский трибунал, и там наделано много чего такого, за что можно отвечать".

По ее словам, интересно то, что будет написано о нем в учебниках через 150 лет.



"И я думаю, что ничего хорошего история не напишет, когда она будет стараться по крайней мере быть объективной и какую-то более реальную картину жизни страны представлять, чем то, что мы имеем сегодня, то, что мы слушаем по СМИ", – добавила писательница.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писательница Улицкая поставила неутешительный диагноз жителям России.