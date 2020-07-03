Відома російська письменниця Людмила Улицька висказалась про Крим

На її думку, Крим – міжнародна земля, коридор між європейською цивілізацією і Росією, будь-який народ, що жив там, може сказати, що "Кримнаш".

Таку думку 2019 року вона висловила в інтерв'ю Обозревателю.

Вона зазначила, що нерозумно говорити, що півострів належить комусь конкретно, хоча за міжнародними договорами, це територія України. Вона також додала, що це не українська чи російська територія - це європейська земля.

"Крим – нещасне місце, за нього ще довго буде вестися боротьба. Нерозумно говорити, що він комусь належить, це міжнародна земля. Коридор між європейською цивілізацією і Росією, через який так багато проходило. А, вибачте, якась сволота буде головою цього, якась сволота там буде сидіти і починати, буде ця сволота російська чи українська, абсолютно не має значення. Поки що я не бачила там уряду, який би піклувалася про Крим", – сказала вона.

За словами Улицької, вона не належить до тих людей, які кажуть, "Кримнаш", але і "Крим ваш" – це теж не її формулювання.

"Крим мій, і я буду щаслива, коли там будуть правити люди, які будуть про нього піклуватися. Радянська влада, влада російська та українська однаково погано ставилися до кримської землі. Тому я скажу чесно, буду вітати будь-які поліпшення. "Крим мій", і я дуже за нього вболіваю. А політично, так, це була потворна анексія і про це говорити нічого", – підсумувала письменниця.

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