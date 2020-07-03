Известная российская писательница Людмила Улицкая высказалась о Крыме
По ее мнению, Крым – международная земля, коридор между европейской цивилизацией и Россией, любой народ, живший там, может сказать, что "Крымнаш".
Такое мнение 2019 года она высказала в интервью Обозреватель.
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Она отметила, что глупо говорить, что полуостров принадлежит кому-то конкретно, хотя по международным договорам, это территория Украины. Она также добавила, что это не украинская или российская территория - это европейская земля.
"Крым – несчастное место, за него еще долго будет вестись борьба. Глупо говорить, что он кому-то принадлежит, это международная земля. Коридор между европейской цивилизацией и Россией, через который так много проходило. А, простите, какая сволочь будет председателем этого, какая сволочь там будет сидеть и начальствовать, будет эта сволочь русская и украинская, совершенно не имеет значения. Пока что я не видела там правительства, которое бы заботилось о Крыме", – сказала она.
По словам Улицкой, она не принадлежит к тем людям, которые говорят, "Крымнаш", но и "Крым ваш" – это тоже не ее формулировка.
"Крым мой, и я буду счастлива, когда там будут править люди, которые будут о нем заботиться. Власть советская, власть российская и украинская одинаково плохо относились к крымской земле. Поэтому я скажу честно, буду приветствовать любые улучшения. "Крым мой", и я очень за него болею. А политически, да, это была безобразная аннексия и об этом говорить нечего", – подытожила писательница.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.