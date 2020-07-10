Російська письменниця Людмила Улицька зробила жорстку заяву про РФ

Вона заявила, що РФ регресує і перетворюється у світову провінцію. На думку Улицької, її країна "коливається то ближче до Європи, то далі від неї" ще з часів правління Петра I.

Таку думку вона озвучила 2018 року в інтерв'ю для телеканалу "112".

"Сама ця ідея третього шляху, якогось особливого, не європейського і не азіатського, а свого оригінального, поки що ніяк не реалізується", ― зазначила жінка.

Також Улицька, відповідаючи на питання про головного героя для її співвітчизників, розповіла про проблеми зі свідомістю росіян.

"На мою думку, вони провели якесь опитування населення, здається, все-таки Олександр Невський (полководець і князь, прославився перемогою у Невській битві. ― прим. ред.) вийшов на перше місце. Сталін, може бути, на другому. Але в загальному катастрофа, звичайно. Відбулась катастрофа в мізках росіян, і як це лікувати, я не знаю. Економіку, може бути, і вилікують. Але що ми будемо робити зі свідомістю не ясно ― цього я не знаю", ― зазначила письменниця.

На її думку, Росія нині "йде впоперек всьому цивілізаційного процесу".

"Це коливальний процес, і є надія, що коли-небудь він попрямує в іншу сторону. Ймовірно, при іншому керівництві", ― висловилася Людмила Улицька.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.