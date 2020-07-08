Російська письменниця Людмила Улицька пояснила, чому їй соромно за свою країну

За її словами, зараз Росія перебуває у стані війни з культурою, цінностями гуманізмом, свободою особистості і ідеєю прав людини. Крім того, вона додала, що Росія давно хвора.

Про це вона написала у своїй статті 2015 року для Der Spiege, передає Новий регіон.

"Зараз моя країна (Росія - прим.ред.) знаходиться в стані війни з культурою, цінностями гуманізмом, свободою особистості і ідеєю прав людини... Моя країна хвора агресивним невіглаством, націоналізмом та імперською манією величі. Мені соромно за мій неосвічений і агресивний парламент, за моє агресивний і некомпетентний уряд, за керівних політиків — прихильників насильства і віроломства, які мітять в супермени. Мені соромно за нас, за наш народ, який втратив моральні орієнтири", - зазначила вона.

При цьому, за словами Улицької, вона не відчуває ненависті до Росії.

"Ніякої ненависті я не відчуваю, тільки сором і безпорадність. Росія сьогодні проводить самовбивчу і небезпечну політику, яка представляє загрозу в першу чергу для самої Росії, але цілком може призвести до третьої світової війни. Війна ця, по суті, вже розпочалася. Локальні війни в Чечні, Грузії і тепер в Україні — це пролог. Епілог, мабуть, написати буде вже нікому", - резюмувала вона.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.