Российская писательница Людмила Улицкая объяснила, почему ей стыдно за свою страну
По ее словам, сейчас Россия пребывает в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности и идеей прав человека. Кроме того, она добавила, что Россия давно больна.
Об этом она написала в своей статье 2015 года для Der Spiege, передает Новый регион.
"Сейчас моя страна (Россия - прим.ред) находится в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности и идеей прав человека... Моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манией величия. Мне стыдно за мой невежественный и агрессивный парламент, за мое агрессивное и некомпетентное правительство, за руководящих политиков — сторонников насилия и вероломства, которые метят в супермены. Мне стыдно за всех нас, за наш народ, который растерял нравственные ориентиры", - отметила она.
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При этом, по словам Улицкой, она не испытывает ненависти к России.
"Никакой ненависти я не испытываю, только стыд и беспомощность. Россия сегодня проводит самоубийственную и опасную политику, которая представляет угрозу в первую очередь для самой России, но вполне может привести и к третьей мировой войне. Война эта, в сущности, уже началась. Локальные войны в Чечне, в Грузии и теперь в Украине — это пролог. Эпилог, пожалуй, написать будет уже некому", - резюмировала она.
Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.
Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.