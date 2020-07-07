Відома російська письменниця Людмила Улицька попередила про прийдешні потрясіння в РФ

На її думку, республіка Татарстан, яка входить до складу Російської Федерації, найближчим часом захоче отримати незалежність.

Таке припущення вона озвучила 2019 року в інтерв'ю виданню Обозреватель. За її словами, місцеве населення відчуває себе скривдженим, там назрівають якісь нові ситуації.

"Думаю, що наступного разу затріпоче Казань, татари відчувають себе скривдженими і через це можна очікувати бунт в Росії. Зовсім не хочу бути пророком і не хочу, щоб пролилася кров, але там назрівають якісь нові ситуації. У традиції радянської та імперської влади – придушувати ці хвилювання. Ще в горбачовські часи досить жорстко протести придушувалися у Вільнюсі. Але це в традиціях імперій в цілому. Римська і навіть Австро-Угорська імперії мали всі ці проблеми", – сказала письменниця.

При цьому вона нагадала, що зараз багато країн, яким раніше було вигідно входити до складу великих імперій, захотіли здобути свободу і незалежність.

"Але імперський світ закінчився. Ось Китай – торгова імперія, він ні з ким не воює, він завойовує країни з допомогою дешевих товарів. Китай здійснив колосальний ривок. Сто років тому чашка рису була щасливим обідом для китайця, а сьогодні китайські туристи заполонили весь світ. Це означає, що вони стали жити краще", – підсумувала Улицька.

Як повідомляла Politeka, письменниця Улицька заголосила через "утиск" російської мови в Україні.

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