Российская писательница Людмила Улицкая сделала жесткое заявление о РФ

Она заявила, что РФ регрессирует и превращается в мировую провинцию. По мнению Улицкой, ее страна "колеблется то ближе к Европе, то дальше от нее" еще со времен правления Петра I.

Такое высказывание она сделала 2018 года в интервью для телеканала "112".

"Сама эта идея третьего пути, какого-то особого, не европейского и не азиатского, а своего оригинального, пока что никак не реализуется", ― отметила женщина.

Также Улицкая, отвечая на вопрос о главном герое для ее соотечественников, рассказала о проблемах с сознанием россиян.

"По-моему, они провели какой-то опрос населения, кажется, все-таки Александр Невский (полководец и князь, прославился победой в Невской битве. ― прим. ред.) вышел на первое место. Сталин, может быть, на втором. Но в общем катастрофа, конечно. Произошла катастрофа в мозгах россиян, и как это лечить, я не знаю. Экономику, может быть, и вылечат. Но что мы будем делать с сознанием не ясно ― этого я не знаю", ― отметила писательница.

По ее мнению, Россия ныне "идет поперек всему цивилизационному процессу".

"Это колебательный процесс, и есть надежда, что когда-нибудь он направится в другую сторону. Вероятно, при другом руководстве", ― высказалась Людмила Улицкая.

Напомним, что писательница Улицкая объяснила, чей Крым на самом деле.

Как сообщала Politeka, писательница Улицкая заголосила из-за "ущемления" русского языка в Украине.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.