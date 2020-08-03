Так, на этот раз российский телеведущий заявил о том, что РФ якобы имеет право на все территории бывших советских республик."Храбрый вечерний визгун только что вернулся из сирийских окопов на своей итальянской вилле и призывает вату к новым войнам. Больше всех о войне, как всегда, кричат ​​те, кто воевать не пойдет", - говорится в комментарии к заявлению Соловьева.Следует отметить, что в неожиданной пафосной речи Соловьева в очередной раз прозвучали слова о "наследниках великой победы".В комментариях иронизировали по поводу такого заявления российского пропагандиста, намекая на нездравый рассудок Соловьева."Мажозвон вконец сошел с ума", "Больной му*озвон работает у еще более больного обнуленного бункерного", "**ать он болен", "Воевать он пойдет, и звание получит, и награды. Не в пехоте, конечно, а в более важном месте, типа росинформбюро", "Он не сошел с ума, ему приказано это сказать. Видимо, готовятся к войне. И народ постепенно готовят к этому. Крыму без воды (канала) п***ц! А воду добыть только войной", - пишут в комментариях.