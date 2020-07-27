Відомий письменник Сергій Жадан висловився про інформаційну війну з Росією

За його словами, Україна під час інформаційної війни з Росією не повинна відповідати неправдою на неправду і не замовчувати неприємні факти.

Про це він розповів 2016 року в інтерв'ю Цензор.НЕМАЄ.

"Мені здається, не треба вести війну там, де її можна не вести. Досить просто називати речі своїми іменами, не замовчувати неприємні факти і головне - не брехати самим собі", - сказав він.

За його словами, українці вирішили боротися з пропагандою Кремля їхніми ж методами, тобто брехнею. Але він попередив, що таким матеріалом не можна когось переконати.

"Ми, побачивши російську пропаганду, зіткнувшись з нею по-справжньому, не придумали нічого кращого, ніж змагатися з росіянами у брехні. Українці вирішили займатися контрпропагандою на телебаченні. Багато роликів, програм, які робляться за тією ж патріотично-істеричною моделлю, що і на російському телебаченні. Чесно кажучи, не зовсім розумію, кого можна переконати за допомогою такого матеріалу", - зазначив Жадан.

Також раніше повідомлялося, що український письменник і поет Сергій Жадан розповів, що потрібно українському суспільству. За його словами, Україні необхідний новий сильний герой, який може відповісти на всі питання.

Жадан підкреслив, що країна залишилася такою ж, змінилися тільки люди. На думку письменника, нового героя буде складно вписати в чіткі пропагандистські кордони.

Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.

Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.