Известный писатель Сергей Жадан высказался об информационной войне с Россией

По его словам, Украина во время информационной войны с Россией не должна отвечать неправдой на неправду и не замалчивать неприятные факты.

Об этом он рассказал 2016 года в интервью Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, не надо вести войну там, где ее можно не вести. Достаточно просто называть вещи своими именами, не замалчивать неприятные факты и главное - не врать самим себе", - сказал он.

По его словам, украинцы решили бороться с пропагандой Кремля их же методами, то есть ложью. Но он предупредил, что таким материалом нельзя кого-то убедить.

"Мы, увидев российскую пропаганду, столкнувшись с ней по-настоящему, не придумали ничего лучше, чем соревноваться с россиянами во лжи. Украинцы решили заниматься контрпропагандой на телевидении. Много роликов, программ, которые делаются по той же патриотически-истеричной модели, что и на российском телевидении. Честно говоря, не совсем понимаю, кого можно в чем убедить с помощью такого материала", - отметил Жадан.

Также ранее сообщалось, что украинский писатель и поэт Сергей Жадан рассказал, что необходимо украинскому обществу. По его словам, Украине необходим новый сильный герой, который может ответить на все вопросы.

Жадан подчеркнул, что страна осталась такой же, изменились только люди. По мнению писателя, нового героя будет сложно вписать в четкие пропагандистские границы.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.