Російський комік і блогер Ілля Соболєв висміяв заяву депутата Держдуми Олексія Журавльова з приводу застосування "кліматичної зброї" американцями проти РФ

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на сторінці пабліку "Вуса Пєскова".

"Тут новина така прилетіла: депутат Держдуми Олексій Журавльов пов'язав теплу зиму в Росії із застосуванням США "кліматичної зброї". Це дуже точно і дуже класно підмічено. Насправді, Олексій Журавльов не в курсі, що у США є ще різні види зброї, якою вони стрілять по Росії", - сказав Соболєв.

Наприклад, як наголосив комік, це "ідіотична зброя", яка "підвищує кількість ідіотів у тих місцях, де ідіотів бути не повинно".

"Також це корупційна зброя, яка змушує красти гроші і відмивати їх, виводити їх за межі Росії - також завдяки зброї США", - іронізує Соболєв.

Також, за його словами, є "брехлива зброя", з якої США "стріляє" в ті дні, коли керівництво РФ робить певні важливі заяви.

Вы даже не представляете, какими ужасными технологиями владеют американцы, и откуда у нас все беды pic.twitter.com/IAy2Bqk6Za — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 26, 2020

Як відомо, ще на початку року Журавльов заявив, що аномально тепла погода в Росії могла бути викликана застосуванням кліматичної зброї США.

"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни", - сказав депутат в одному зі своїх інтерв'ю.

За його словами, США випробували "кліматичну зброю" ще за часів війни у ​​В'єтнамі.

На думку депутата Держдуми РФ, випробування такого роду озброєнь американці проводять під виглядом досліджень, а отримані результати потім застосовують проти всього світу, тому що застосувати їх тільки проти Росії не можна.

"Але ми через це постраждаємо найбільше", - додав Журавльов.

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