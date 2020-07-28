Російський комік і блогер Ілля Соболєв висміяв заяву депутата Держдуми Олексія Журавльова з приводу застосування "кліматичної зброї" американцями проти РФ
Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на сторінці пабліку "Вуса Пєскова".
"Тут новина така прилетіла: депутат Держдуми Олексій Журавльов пов'язав теплу зиму в Росії із застосуванням США "кліматичної зброї". Це дуже точно і дуже класно підмічено. Насправді, Олексій Журавльов не в курсі, що у США є ще різні види зброї, якою вони стрілять по Росії", - сказав Соболєв.
Наприклад, як наголосив комік, це "ідіотична зброя", яка "підвищує кількість ідіотів у тих місцях, де ідіотів бути не повинно".
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"Також це корупційна зброя, яка змушує красти гроші і відмивати їх, виводити їх за межі Росії - також завдяки зброї США", - іронізує Соболєв.
Також, за його словами, є "брехлива зброя", з якої США "стріляє" в ті дні, коли керівництво РФ робить певні важливі заяви.
Як відомо, ще на початку року Журавльов заявив, що аномально тепла погода в Росії могла бути викликана застосуванням кліматичної зброї США.
"Я впевнений, що це невипадкові кліматичні зміни", - сказав депутат в одному зі своїх інтерв'ю.
За його словами, США випробували "кліматичну зброю" ще за часів війни у В'єтнамі.
На думку депутата Держдуми РФ, випробування такого роду озброєнь американці проводять під виглядом досліджень, а отримані результати потім застосовують проти всього світу, тому що застосувати їх тільки проти Росії не можна.
"Але ми через це постраждаємо найбільше", - додав Журавльов.
Нагадаємо, Путін дорікнув Зеленському за "неправильне" рішення Ради: "РФ потрібен тотальний контроль над...".
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