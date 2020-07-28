Российский комик и блогер Илья Соболев высмеял заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева по поводу применения "климатического оружия" американцами против РФ

Как передает Politeka, соответствующее видео появилось на странице паблика "Усы Пескова".

"Здесь такая новость прилетела: депутат Госдумы Алексей Журавлев связал теплую зиму в России с применением США "климатического оружия". Это очень точно и очень классно подмечено. На самом деле, Алексей Журавлев не в курсе, что у США есть еще разные виды оружия, которым они стреляют по России", - сказал Соболев.

Например, как отметил комик, это "идиотическое оружие", которое "повышает количество идиотов в тех местах, где идиотов быть не должно".

"Также это коррупционное оружие, которое заставляет воровать деньги и отмывать их, выводить их за пределы России - тоже благодаря оружию США", - иронизирует Соболев.

Также, по его словам, есть "лживое оружие", из которого США "стреляет" в те дни, когда руководство РФ делает определенные важные заявления.

Вы даже не представляете, какими ужасными технологиями владеют американцы, и откуда у нас все беды pic.twitter.com/IAy2Bqk6Za — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 26, 2020

Как известно, еще в начале года Журавлев заявил, что аномально теплая погода в России могла быть вызвана применением климатического оружия США.

"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения", - сказал депутат в одном из своих интервью.

По его словам, США испытали "климатическое оружие" еще во времена войны во Вьетнаме.

По мнению депутата Госдумы РФ, испытания такого рода вооружений американцы проводят под видом исследований, а полученные результаты затем применяют против всего мира, потому что применить их только против России нельзя.

"Но мы пострадаем больше всего", - добавил Журавлев.

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