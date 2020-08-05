Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова оцінила виступ президента Білорусі Олександра Лукашенка перед народом
 
Як передає Politeka.net, свою думку про те, що відбувається між країнами вона висловила на своїй сторінці в Facebook.
 
Російський дипломат зазначила, що Лукашенко - досвідчений політик, вибори проводить не перший раз.
 
"Правий у тому, що братерські відносини народів двох країн не піддаються кон'юнктурним миттєвим інтересам, включаючи електоральні. Під ними міцний фундамент історичної близькості і сучасного прагматичної взаємодії", - зазначила Захарова.

Не оминула вона і ситуацію із затриманням російських бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі, назвавши цю ситуацію "спектаклем".
 
"Що стосується затриманих у Білорусі російських громадян, вина яких нічим не доведена, і того спектаклю, який навколо цього влаштували, то ми їх в образу не дамо, і в Мінську це чудово знають", - уклала російський дипломат.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час щорічного звернення до білорусів відреагував на вагнеровців в Мінську.

Лідер Білорусі пригрозив Росії:
 
"Якщо будуть спроби дестабілізувати обстановку в Білорусі, то до Владивостока буде важко", – заявив Лукашенко.

Раніше ми повідомляли, що про затримання 33 росіян, які перебувають у ПВК "Вагнер", влада Білорусі повідомили 29 липня. Більше 10 з них включені в список українського сайту "Миротворець" як учасники збройного конфлікту на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.

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