Російський дипломат зазначила, що Лукашенко - досвідчений політик, вибори проводить не перший раз.

"Правий у тому, що братерські відносини народів двох країн не піддаються кон'юнктурним миттєвим інтересам, включаючи електоральні. Під ними міцний фундамент історичної близькості і сучасного прагматичної взаємодії", - зазначила Захарова.

Не оминула вона і ситуацію із затриманням російських бойовиків ПВК "Вагнера" в Білорусі, назвавши цю ситуацію "спектаклем".