Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час щорічного звернення до білорусів відреагував на вагнеровців в Мінську.
Раніше ми повідомляли, що про затримання 33 росіян, які перебувають у ПВК "Вагнер", влада Білорусі повідомили 29 липня. Більше 10 з них включені в список українського сайту "Миротворець" як учасники збройного конфлікту на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.
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