Кремль в связи с ситуацией в Беларуси сам себя загнал в угол

Такое мнение в эфире Эхо Москвы выразил журналист Матвей Ганапольский, передает Politeka.

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал то, что не делал раньше: перенес в публичную плоскость неприглядные моменты отношений России и Беларуси.

А Россия, считает Ганапольский, сама себя загнала в угол тем, что не признает наличия у нее частных военных компаний.

"Лукашенко не просто перенёс в публичную плоскость, но сделал скандал с обвинениями. Независимо от того, что сейчас говорит Кремль, это такая пощечина. Кремль обороняется, у него нет эшелонов, у него есть только один эшелон. Кремль сам себя загнал в угол, поскольку не признает существования ЧВК", – объяснил эксперт.

По мнению Ганапольского, это – довольно слабая линия обороны.

"У Лукашенко – оружие, боеприпасы, военная форма, какие-то карты... А Путин разыгрывает "солсберецких". Они говорят: "безосновательно задержали российских граждан", безосновательно ли?", – задает риторические вопросы Матвей Ганапольский.

Politeka писала, что нынешняя ситуация в Беларуси напоминает скандал, произошедший недавно в Чехии. Об этом пишет американская журналистка Ксения Кириллова. Автор напомнила, что скандал этот начался с обвинений Москвы в попытках отравления рицином муниципальных чиновников Праги, а закончился, как сообщалось, анонимным ложным доносом одного дипломата на другого. Нечто подобное, предполагает Кириллова, могло произойти и в Беларуси.

Одиозный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко снятся с выборов. Таким образом политик отреагировал на происходящее в стране.

По словам Жириновского, Лукашенко пора провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.

"Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», – заявил Жириновский.

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