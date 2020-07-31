Задержание боевиков в Беларуси поставило РФ в крайне неудобное положение

Об этом пишет на своем сайте блогер Злой одессит, передает Politeka.

Автор объясняет это тем, что перед Москвой стоит сложная задача. Кроме того, что приходится как-то объяснять присутствие боевиков в "братской" Беларуси, так еще есть опасения того, что наемники заговорят и расскажут много такого, о чем широкой публике знать не следует.

"Для Кремля жизненно важно как можно скорее вытащить своих диверсантов из Беларуси. Ведь со временем, несмотря на подготовку, пленные начинают давать показания", – считает Злой одессит.

А опасно это для России не только потому, что они могут рассказать, с какой целью заброшены в Беларусь, но и потому, что боевики могут быть замешаны в преступлениях России в тех государствах, где присутствует ЧВК “Вагнер”.

Потому, уверен блогер, Кремлю очень невыгодно, чтобы международные следственные органы обратили внимание на этих задержанных.

"России крайне не выгодно, чтобы международные следственные органы обратили внимание на этих задержанных, которые могут стать свидетелями не только в деле о провалившемся в РБ перевороте, но и оказаться на скамье международного суда", – подытожил Злой одессит.

Politeka сообщала, что Александр Лукашенко и подумать раньше не мог, что белорусы выйдут протестовать против него. Такое мнение в своем блоге на Обозревателе озвучил журналист и публицист Виталий Порников.

Однако, считает автор, такое пришло в голову президенту РФ Владимиру Путину, этим и объясняется наличие вагнеровцев в Минске.

"Путин хочет повязать Лукашенко кровью - как хотел в 2014 году повязать кровью Януковича", – убежден Портников, подкремляя свои слова тем, что в свое время Киев тоже был напонен советчиками и агентами из России.

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