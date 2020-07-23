Кремль во все глаза смотрит на соседнюю Беларусь

Никто не знает, что будет в Хабаровске через несколько дней

Об этом в своем блоге для Эхо Москвы пишет обозреватель Антон Орехъ, передает Politeka.

Также, эксперт не уверен, чем продолжатся протесты в России.

"Сколько еще городов России начнут бунтовать и насколько мирно это будет?", – задает риторический вопрос Антон Орехъ.

Автор убежден в том, что на сегодняшний день Кремль во все глаза смотрят на соседнюю Беларусь, что бы увидеть в этой стране свое будущее. Однако, добавил он, при этом в Москве активно просчитывают разные варианты.

"Майдан и падение Януковича дали возможность забрать Крым. А если Батька зашатается? Тогда можно и всю Белоруссию захапать!", – убежден Антон Орехъ.

Эксперт предполагает, что при подобном развитии событий президент Беларуси Александр Лукашенко первым предложит Кремлю сделку и станет почетным вице-президентом.

"Объединимся, примем новую Конституцию, снова всё обнулим. Это же красота какая! Не уверен, что глядя на события в Минске, в Кремле испытывают одну лишь тревогу. Эта "Ганьба!" может здесь кого-то сильно порадовать.

Politeka сообщала, что российский писатель, драматург и публицист Виктор Шендерович раскритиковал президента РФ Владимира Путина за агрессивную политику. По его словам, президент России Владимир Путин должен предстать перед судом даже собственной страны за то, что развязал войну против Украины. Вместе с тем он отметил, что судить лидера страны-агрессора следует именно за вторжение в чужое государство, а не за политические решения.

Полиция РФ рассказала о задержании более 130 участников несогласованной акции оппозиции, которая прошла вчера в центре Москвы.

"Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека", – рассказали в МВД Москвы.

Путин неожиданно заговорил о своей отставке и повеселил россиян: "Вынесут из Кремля..."

Испуганный протестами Кремль срочно вводит безумные законы для россиян: "до 10 лет тюрьмы за..."

Путин пошел вразнос после "Майдана" в РФ и заговорил с телевизором: "У царя уже глаз дергается..."