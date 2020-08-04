Белорусы – один из самых ментально европейских народов на постсоветском пространстве

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил российский социолог Игорь Эйдман, передает Politeka.

Больше всего жители этой страны напоминают автору немцев.

"Спокойные, рассудительные, ответственные, без российской разухабистости и восточного коварства. Беларусь давно могла бы стать нормальной демократической европейской страной, но в 1994 году в республике случилось страшное несчастье", – пишет Игорь Эйдман.

По его словам, несчастье это – приход к власти Александра Лукашенко, который, как считает социолог, на десятилетия погрузил страну в "застойное болото".

Однако, напоминает эксперт, история напоминает жизнь тем, что в ней неудачи чередуются с удачами.

"Белорусам страшно не повезло с Лукашенко, но у их страны появился шанс. Если удастся скинуть Луку и одновременно отбиться от Путина, Беларусь в краткосрочной перспективе способна стать европейской, демократической страной", – подытожил Игорь Эйдман.

Politeka сообщала, что нынешняя ситуация в Беларуси напоминает скандал, произошедший недавно в Чехии. Об этом пишет американская журналистка Ксения Кириллова. Автор напомнила, что скандал этот начался с обвинений Москвы в попытках отравления рицином муниципальных чиновников Праги, а закончился, как сообщалось, анонимным ложным доносом одного дипломата на другого. Нечто подобное, предполагает Кириллова, могло произойти и в Беларуси.

Боевики российской ЧВК «Вагнер» готовились устранить президента Беларуси Александра Лукашенко. Такое мнение озвучил российский и американский политолог Андрей Пионтковский.

Политолог убежден, что российское руководство поставило задачу наемникам ликвидировать лидера Республики Беларусь, так как сам Лукашенко упорно сопротивляется поглощению Беларуси Россией.

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