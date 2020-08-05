Российский дипломат отметила, что Лукашенко - политик многоопытный, выборы проводит не первый раз.

"Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - отметила Захарова.

Не обошла стороной она и ситуацию с задержанием российских боевиков ЧВК "Вагрера" в Беларуси, назвав эту ситуацию "спектаклем".