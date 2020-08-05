Напомним, Александр Лукашенко во время ежегодного обращения к белорусам и Нацсобранию отреагировал на вагнеровцев в Минске.
Ранее мы сообщали, что о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
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