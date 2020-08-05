Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила выступление президента Беларуси Александра Лукашенко перед народом
 
Как передает Politeka.net, свое мнение о происходящем между странами она высказала на своей страничке в Facebook.
 
Российский дипломат отметила, что Лукашенко - политик многоопытный, выборы проводит не первый раз.
 
"Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - отметила Захарова.

Мария Захарова

Не обошла стороной она и ситуацию с задержанием российских боевиков ЧВК "Вагрера" в Беларуси, назвав эту ситуацию "спектаклем".
 
"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - заключила российский дипломат.

Напомним, Александр Лукашенко во время ежегодного обращения к белорусам и Нацсобранию отреагировал на вагнеровцев в Минске.

Лидер Беларуси пригрозил России:
 
"Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси, то до Владивостока будет тяжело", – заявил Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Популярные статьи сейчас

«Располневшая, лысая, без белья»: Собчак показала топ нереальных образов, красноречивые кадры

Киркоров похвастался идеальной жизнью с Ани Лорак, Мурат не выдержал: «не отвлекайте нас от…»

ПриватБанк объявил о новом правиле снятия налички, что кардинально изменится: "До 500 гривен..."

Мокрая Тина Кароль ошеломила соблазнительными формами без белья: "Сладкая вишенка"
Показать еще

Белорусские танки двинули к границе с РФ, по всей стране объявлена мобилизация: что происходит.

У Беларуси появился шанс на успех: "Если удастся скинуть Лукашенко и отбиться от Путина..."

Лукашенко умыл Путина с его вагнеровцами в Беларуси: "Разыгрывают солсберецких..."