Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова стала объектом оживленного обсуждения в сети

В этот раз причиной послужил «Женский портрет» советского художника Александра Дейнеки, написанный в 1920 году, передает Politeka.net.

На холсте размером 48 на 42 сантиметра изображена женщина, поразительно похожая на лицо российского МИДа. И эту схожесть заметил и явил миру в своем Twitter пользователь Егор Хмельницкий.

Как видно в публикации, мимика на лице нарисованной сто лет назад женщины в точности повторяет черты и мимику лица Марии Захаровой. А синие круги под глазами прототипа намекают на то, что чиновница из МИДа не раз подозревалась в злоупотреблении алкоголем.

В комментариях пользователи немало удивлены прозорливостью художника.

«Справа фото неизвестного автора, «Синяя женщина». Пленка «Свема» 36 кадров», «А похожа-то как! Один-в-один!», «Водка всех женщин приводит к единой форме:) Художник – гений», «Вот так начнёшь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ», «Гены пьяной матросни не убиваемы», «Про таких художников принято говорить - он родился раньше своего времени», «Он знал!», «Александр Дейнека и не знал, что пишет портрет Марии Захаровой», «Изначально подумал, что фейк. А это фатум. Прямо история с портретом Дориана Грея. А если они встретятся, то книжный сюжет повторится?», «патруль времени или петля времени», – пишут читатели.

Отметим, что Захарова не раз выставляла себя на посмешище нелепыми нарядами. Так, совсем недавно в сети высмеяли чиновницу в коротком платье, несуразных босоножках и не менее несуразной бейсболке.

Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.

Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.

Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.