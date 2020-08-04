Поет і прозаїк Сергій Жадан жорстко висловився про війну на Донбасі

За його словами, Україна у багатьох випадках робить вигляд, що війни на Донбасі не існує.

Таку думку він висловив 2016 року в інтерв'ю "Обозревателю".

"Візьмемо, скажімо, наш інформаційний простір. Іноді це все дивно виглядає: українські вояки сидять під російськими обстрілами, поки українські громадянські в тилу дивляться російські серіали про Йосипа Сталіна", - зазначив Жадан.

За його словами, Україні потрібно нарешті осмислити події останніх років. У той же час Жадан підкреслив, що Україна не повинна прагнути "перебрехати" російську пропаганду. Крім того він додав, що не помітив в Україні чіткої та послідовної позиції і розуміння, з ким саме вона воює.



"Якщо б українська держава мала чітку і послідовну позицію щодо того, з ким саме він воює, питання інформаційної війни не стояло б так гостро", - вважає письменник.

Також раніше повідомлялося, що український письменник і поет Сергій Жадан розповів, що потрібно українському суспільству. За його словами, Україні необхідний новий сильний герой, який може відповісти на всі питання.

Жадан підкреслив, що країна залишилася такою ж, змінилися тільки люди. На думку письменника, нового героя буде складно вписати в чіткі пропагандистські кордони.

Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.

Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.