Поэт и прозаик Сергей Жадан жестко высказался о войне на Донбассе

По его словам, Украина во многих случаях делает вид, что войны на Донбассе не существует.

Такое мнение он высказал 2016 года в интервью "Обозревателю".

"Возьмем, скажем, наше информационное пространство. Иногда это все странно выглядит: украинские военные сидят под российскими обстрелами, пока украинские гражданские в тылу смотрят российские сериалы об Иосифе Сталине", - отметил Жадан.

По его словам, Украине нужно наконец-то осмыслить события последних лет. В то же время Жадан подчеркнул, что Украина не должна стремиться "переврать" российскую пропаганду. Кроме того он добавил, что не заметил в Украине четкой и последовательной позиции и понимания с кем именно она воюет.

"Если бы украинское государство имело четкую и последовательную позицию относительно того, с кем именно оно воюет, вопрос информационной войны не стоял бы так остро", - считает писатель.

Также ранее сообщалось, что украинский писатель и поэт Сергей Жадан рассказал, что необходимо украинскому обществу. По его словам, Украине необходим новый сильный герой, который может ответить на все вопросы.

Жадан подчеркнул, что страна осталась такой же, изменились только люди. По мнению писателя, нового героя будет сложно вписать в четкие пропагандистские границы.

Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.

Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.