Російський письменник Віктор Шендерович розповів про підготовку до протистояння в РФ

Він вважає, що влада РФ готується до протистояння з народом.

Відповідна заява прозвучала від письменника 2018 року в ефірі "Ехо Москви".

"Вони (влада РФ. - прим. ред.) регулюють, кому дістануться наші бабки! У них свій дарвінізм. Ми до нього не маємо ніякого відношення. Крім того, що ми платимо податки, а вони на них живуть. Влада в РФ надзвичайно стурбована своєю охороною від суспільства! Для цього працює парламент, який приймає відповідні закони, суди, які охороняє ця нещасна держава (Росія прим.ред) від самих росіян", - зазначив він.

Письменник також розкритикував соцопитування в Росії, які постійно брешуть.

"Судячи з фінансування нашого Омону і Нацгвардії, там нагорі чудово розуміють ступінь згоди. І готуються до жорсткого протистояння з суспільством. Просто протистояння це буде вже, коли дійде, звичайно, не білострічковим, звичайно, ніякі не ліберали в наступний раз вийдуть", - стверджує Шендерович.

Також раніше повідомлялося, що Віктор Шендерович спрогнозував кровопролиття в Росії після Путіна.

За його словами, у Російській Федерації після падіння режиму Володимира Путіна можлива політична криза, яка може призвести до кровопролиття. Письменник також вважає, що після Путіна Росії буде важко.

Нагадаємо, що Шендерович перерахував наслідки анексії Криму

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