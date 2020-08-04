Российский писатель Виктор Шендерович рассказал о готовящемся противостоянии РФ

Он считает, что власти РФ готовятся к противостоянию с народом.

Соответствующее заявление прозвучало от писателя 2018 года в эфире "Эха Москвы".

"Они (власти РФ. - прим. ред.) регулируют, кому достанутся наши бабки! У них свой дарвинизм. Мы к нему не имеем никакого отношения. Кроме того, что мы платим налоги, а они на них живут. Власть в РФ чрезвычайно озабочена своей охраной от общества! Для этого работает парламент, который принимает соответствующие законы, суды, которые охраняют это несчастное государство (Россию прим.ред) от самих россиян" - отметил он.

Писатель также раскритиковал соцопросы в России, которые постоянно врут.

"Судя по финансированию нашего ОМОНа и Нацгвардии, там наверху прекрасно понимают степень согласия. И готовятся к жесткому противостоянию с обществом. Просто противостояние это будет уже, когда дойдет, конечно, не белоленточным, конечно, никакие не либералы в следующий раз выйдут", - утверждает Шендерович.

Также ранее сообщалось, что Виктор Шендерович спрогнозировал кровопролитие в России после Путина.

По его словам, Российской Федерации после падения режима Владимира Путина возможен политический кризис, который может привести к кровопролитию. Писатель также считает, что после Путина России будет тяжело.

Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма.

Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма.

Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.