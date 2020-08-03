Політолог розповів про стратегію Путіна на цей рік

Кремлю потрібно вирішити "проблему" України і Білорусі до кінця 2020 року - інакше буде пізно

Як передає Politeka, такую думку висловив політолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в соцмережі.

"Путін поспішає. До кінця цього 2020 року, поки американці мучаться з повстанням не*рів і возяться зі своїми президентськими виборами, а ЄС ніяк не може самовизначитися, Кремль повинен одночасно вирішити проблему України і Білорусі. Потім буде пізно", - вважає політолог.

За словами Небоженка, Путіну потрібно буде показати своєму оточенню, що удача не відвернулася від нього, і те, що вдало сходило йому з рук в 2014 році, зійде без покарання і в 2021.

При цьому, на думку політичного експерта, метою Путіна є не сам Лукашенко, а "прокремлівський уряд" у Мінську.

"Проблема Путіна в тому, що, з одного боку, йому потрібен не сам Лукашенко, а всього лише прокремлівський уряд в Мінську, під будь-яким політичним соусом. Тому Путіна не цікавить життя самого Лукашенка, як і Януковича, хіба що награбовані ними мільярди", - зазначив політолог.

Крім того, на думку експерта, на відміну від України, де Путіна "влаштовують" окремі окуповані територію, то у випадку із Білорусією, йому потрібна вся країна, а не лише її частина або військові бази.

"На відміну від України, де його на довгі роки влаштовує окуповані шматки України - Донбас і Крим, а не вся Україна. Захоплений Крим і Донбас в поєднанні із "п'ятою колоною Кремля", пропутінськими ЗМІ України і слабкістю президентської влади в Києві (слабовілля, корупція і фаворитизм) - це найкращий спосіб Кремля контролювати Україну і вбивати її майбутнє", - додав Небоженко.

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