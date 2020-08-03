Нинішня ситуація в Білорусі нагадує скандал, що стався нещодавно в Чехії

Про це у своїй статті для Ghall пише американська журналістка Ксенія Кирилова, передає Politeka.

Автор нагадала, що цей скандал розпочався із звинувачень Москви в спробах отруєння рицин муніципальних чиновників Праги, а закінчився, як повідомлялося, анонімним помилковим доносом одного дипломата на іншого.

Щось подібне, передбачає Кирилова, могло статися і в Білорусі.

"Білоруська влада напевно мали домовленість з Москвою про перекидання бойовиків в інші країни. При цьому Лукашенко міг отримати сигнал про те, що в Москві дійсно розглядається сценарій його силового усунення з посади під вивіскою "організованого Заходом майдану", – вважає журналіст.

У разі достовірності цього сценарію, продовжує вона, не грає особливої ролі, планувалося участь у даній операції бойовиків з ПВК "Вагнера", затриманих у Білорусі.

"Лукашенко, отримавши інформацію про підготовку перевороті, вирішив піти "на випередження" і запобігти таку можливість на корені", – вважає Ксенія Кирилова.

Politeka повідомляла, що події в Білорусі можуть піти по кримському сценарієм. Про це заявляє відомий російський соціолог Ігор Эйдман. За його словами, на даний момент Кремль спеціально зливає журналістам інформацію про те, що бойовики, затримані в Білорусі, всього навсього "транзитні пасажири", які летіли через Африку в Білорусь.

Володимир Путін, вважає Эйдман, планує скористатися президентськими виборів у Білорусі для підготовки аншлюсу цієї країни. Причому, події в Білорусі можуть розвиватися по "накатаному" кримському сценарієм.

РФ звинуватили президента країни Олександра Лукашенка в зраді. Російський пропагандист Семен Пегов, який веде канал російських терористів WarGonzo, заявив, що найманці ПВК "Вагнера" використовували Мінськ як транспортний хаб, при цьому білоруські спецслужби і Лукашенко знали про це.

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