Нынешняя ситуация в Беларуси напоминает скандал, произошедший недавно в Чехии

Об этом в своей статье для Ghall пишет американская журналистка Ксения Кириллова, передает Politeka.

Автор напомнила, что скандал этот начался с обвинений Москвы в попытках отравления рицином муниципальных чиновников Праги, а закончился, как сообщалось, анонимным ложным доносом одного дипломата на другого.

Нечто подобное, предполагает Кириллова, могло произойти и в Беларуси.

"Белорусские власти наверняка имели договоренность с Москвой о переброске боевиков в другие страны. При этом Лукашенко мог получить сигнал о том, что в Москве действительно рассматривается сценарий его силового смещения с должности под вывеской "организованного Западом майдана", – считает журналист.

В случае достоверности этого сценария, продолжает она, не играет особой роли, планировалось ли участие в данной операции боевиков из ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси.

"Лукашенко, получив информацию о готовящемся перевороте, решил пойти "на опережение" и предотвратить такую возможность на корню", – считает Ксения Кириллова.

Politeka сообщала, что события в Беларуси могут пойти по крымскому сценарию. Об этом заявляет известный российский социолог Игорь Эйдман. По его словам, на данный момент Кремль специально сливает журналистам информацию о том, что боевики, задержанные в Беларуси, всего навсего "транзитные пассажиры", которые летели через Африку в Беларусь.

Владимир Путин, считает Эйдман, планирует воспользоваться президентскими выборам в Беларуси для подготовки аншлюса этой страны. Причем, события в Беларуси могут развиваться по "накатанному" крымскому сценарию.

РФ обвинили президента страны Александра Лукашенко в предательстве. Российский пропагандист Семен Пегов, который ведет канал российских террористов WarGonzo, заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" использовали Минск как транспортный хаб, при этом белорусские спецслужбы и Лукашенко знали об этом.

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